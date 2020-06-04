Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM Национальный оперштаб по борьбе с коронавирусом изменил цифры по заражаемости коронавирусом после обнаружения нестыковок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если в 10:40 (время московское) штаб докладывал две цифры новых случаев в Свердловской области по состоянию на 4 июня (347 в Telegram и 357 на сайте), то уже в 11:30 в федеральной статистике сообщалось о 298 новых случаях. Теперь цифры национального штаба не противоречит информации свердловского штаба.

Обновление вышло уже после публикации ИА REGNUM и запроса в свердловский оперативный штаб. Там не сообщают, с чем было связано несовпадение.

«Расхождений в статистике федерального штаба и регионального штаба нет», — уверяют в оперштабе Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ранее выявили странность со статистикой: в отличие от Челябинской области и Пермского края, в Свердловской области не сообщают, сколько больных COVID-19 умерли от других причин (не от коронавирусной инфекции)