Ставрополь, , 12:13 — REGNUM Следствие завершило расследование уголовного дела против судьи Минераловодского городского суда в отставке Николая Кайшева, обвиняемого в получении взятки. Материалы дела для рассмотрения переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Установлено, что ранее на рассмотрении судьи находился гражданский иск к страховой компании о взыскании законной неустойки. По данным следствия, подозреваемый потребовал от представителя истца передать ему 50 тыс. рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании с компании 100 тыс. рублей. В противном случае Кайшев пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тыс. рублей.

Представитель истца согласился с условиями судьи, но при этом заявил о вымогательстве у него денег в правоохранительные органы. Впоследствии Кайшев вынес обещанное решение и в своем кабинете получил первую часть взятки. В этот момент судью задержали оперативники краевого управления ФСБ России.

Уголовное дело против Кайшева возбудил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после получения согласия высшей квалификационной коллегии судей. Вел дело первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставрополью.

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