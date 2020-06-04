Копенгаген, , 12:25 — REGNUM Компания Lego отказалась рекламировать через интернет игрушечные наборы с фигурками полицейских и преступников на фоне массовых протестов в США, связанных с гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает издание Toybook со ссылкой на пресс-службу компании и письмо маркетологам.

В компании заявили, что уважают акцию #BlackOutTuesday и приостанавливают рекламу определённой продукции из-за трагедии в США.

Компания интернет-маркетинга Rakuten Linkshare от имени Lego Group обратилась к специалистам, которые продвигают конструкторы Lego в социальных сетях. Она призвала не рекламировать более 30 наборов, в составе которых есть игрушечные полицейские и их машины, пожарные, преступники, наручники, собаки-ищейки, отделения полиции и пожарной службы.

Такие наборы остаются в продаже, они есть в магазинах и на складах компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в американском Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд скончался после того, как задержавший его полицейский надавил мужчине на шею коленом. Инцидент вызвал массовые протесты и беспорядки, сотруднику полиции Дереку Шовину предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Читайте также: Прокурор Миннесоты: на расследование дела Флойда уйдут месяцы