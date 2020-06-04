Москва, , 12:08 — REGNUM Общественные наблюдатели, которые будут работать 1 июля на голосовании по изменениям в Конституцию РФ, получат необходимые средства индивидуальной защиты, а также возможность пройти тест на коронавирус. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в ходе расширенного заседания.

«Все наши наблюдатели, ровно так же, как и члены комиссий по голосованию, они получат необходимые средства индивидуальной защиты. То есть, это будут перчатки, это будут маски, у них будет возможность пользоваться санитайзерами и так далее», — сказал Григорьев.

По его словам, в список необходимых защитных материалов будут входить такие средства, как одноразовые маски, дезинфицирующие коврики на входе, проверка температуры всех лиц, находящихся в помещении, и многие другие.