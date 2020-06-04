Эр-Рияд, 4 июня 2020, 12:09 — REGNUM Власти Саудовской Аравии закрыли 32 предприятия, нарушивших карантинные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщает агентство SPA.
Ранее правительство королевства распорядилось принять меры по постепенному выходу из карантина, предполагающие медленное снятие ряда ограничений. Однако руководство некоторых предприятий не стало соблюдать предписания.
Напомним, с 31 мая власти Саудовской Аравии позволили начать работу местам общественного питания, с соблюдением строгих мер социального дистанцирования. Также свою работу начали торговые центры.