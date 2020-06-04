Владимир, , 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них 15 случаев выявлено во Владимире, по восемь — в Александрове и Гусь-Хрустальном, пять — в Вязниках, по четыре — в Муроме, Петушках и Юрьеве-Польском, три — в Киржаче, по одному — в Коврове, Радужном, Собинке и Суздале.

Всего в регионе зарегистрировано 2908 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией: 603 — во Владимире, 413 — в Гусь-Хрустальном, 400 — в Петушках, 270 — в Александрове, 256 — в Муроме, 235 — в Коврове, 113 — в Кольчугино, 94 — в Судогде, 90 — в Собинке, 84 — в Вязниках, 81 — в Юрьеве-Польском, 75 — в Киржаче, 50 — в Суздале, 49 — в Меленках, 43 — в Камешково, 26 — в Радужном, 15 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

За весь период наблюдения 988 пациентов выздоровели и были выписаны, 27 человек скончались.

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