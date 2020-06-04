Киров, , 12:07 — REGNUM Выпуск гидроксихлорохина — одного из препаратов, применяющегося для лечения COVID-19, наладил Биомедицинский комплекс компании «Нанолек» в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Препарат гидроксихлорохин включен в протоколы лечения, разработанные Минздравом в качестве временных рекомендаций по лечению новой коронавирусной инфекции. Предприятие уже отгрузило первую партию препарата в медицинские учреждения Москвы и регионов страны.

Генеральный директор компании «Нанолек» Михаил Некрасов сообщил, что оперативно организовать производство препарата позволила собственная высокотехнологичная производственная база, сертифицированная по стандартам GMP и ISO. Также освоению производства позволил и большой опыт выпуска твердых лекарственных форм.

«Мы надеемся, что выпуск препарата на нашем производстве позволит снизить дефицит и покрыть потребность в препарате, ведь в нем сохраняется потребность и для пациентов, болеющих малярией и ревматоидным артритом, которые находятся на терапии этим препаратом много лет», — отметил гендиректор компании.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что выпуск этого препарата станет очередным шагом в борьбе медиков области с коронавирусом.