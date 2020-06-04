Красноярск, , 12:06 — REGNUM В Красноярске администрация города бетонными блоками перекрыла доступ на популярный у горожан рынок «Южный» на улице Шахтеров из-за коронавируса, выявленного у продавца. Об этом 4 июня сообщают сразу несколько региональных СМИ.

По информации телеканала «Енисей», в администрации Центрального района города подтвердили факт закрытия рынка и проведения на месте расследования специалистами регионального Роспотребнадзора. Также в администрации сообщили о закрытии находящегося напротив «Южного» мелкооптового рынка «Луч».

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре не подтвердили факта введения им ограничений на работу рынков, заявив, что это является инициативой городской администрации.

По неофициальной информации регионального портала Newslab.ru, среди продавцов рынка выявлено уже около 10 заразившихся, не считая членов их семей. Некоторые из сотрудников госпитализированы. По словам работников рынка, у них нет никакого «входного фильтра» для продавцов — перед началом работы у них не измеряют температуру и не проверяют симптомы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Красноярском крае подтверждён 141 случай заражения коронавирусом. А всего в регионе коронавирус выявлен у 4795 человек. 1363 человека вылечились (плюс 63 за сутки), 46 пациентов с COVID-19 скончались, в том числе трое — за последние сутки.

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