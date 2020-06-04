Грозный, , 12:01 — REGNUM В Чечне, как и в целом по России, не ведутся работы по установке вышек пятого поколения мобильной связи 5G. Разговоры о том, что с их помощью будет проводиться массовая чипизация населения, является ложью. Так прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале слухи, распространяющиеся в регионе и пугающие население.

«Начитавшись различных околонаучных статей, все кому не лень, возомнили себя экспертами и пугают общество зловещими вышками 5G, массовым чипированием людей и прочим бредом. <…> Призываю лжеэкспертов не распространять слухи о том, что в республике работает спецтехника по установке вышек связи 5G. Данная техника предназначена для геологоразведочных исследований», — написал 4 июня Кадыров. По словам главы Чечни, на встрече с ним руководитель управления Роскомнадзора по ЧР Адам Мунаев доложил, что в республике, как и в других субъектах России, установка вышек 5G не ведется, так как для их работы не выделены необходимые частоты.