Липецк, , 12:04 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Липецкой области за минувшие сутки возросло на 62 и стало составлять 2 388. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба региональной администрации.

«В регионе за минувшие сутки подтверждены 62 новых случая инфицирования», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в регионе теперь составляет 2 388.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов в области по-прежнему составляет 8 человек при 835 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Курской области 4 июня выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом.