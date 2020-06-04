Волгоград, , 12:02 — REGNUM Имена выдающихся тренеров и спортсменов предложили присваивать вновь построенным и реконструированным спортивным объектам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 4 июня он провёл выездное совещание на площадке формирования нового спортивно-досугового кластера в Краснослободске, сообщает пресс-служба администрации региона.

В Краснослободске в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» возводят два спортивных объекта. Первый — универсальный закрытый ФОК с залом 42 на 42 метра, который планируют включить в состав Волгоградской спортивной школы олимпийского резерва. Второй объект — современный стадион с площадками для летних и зимних видов спорта, зонами воркаута. Губернатор предложил ввести в регионе новую традицию и называть вновь построенные и реконструированные спортивные объекты в честь выдающихся волгоградских спортсменов и тренеров.

«В Волгоградской области много людей, чьими именами можно было бы назвать современные объекты. Обращаюсь к нашему спортивному сообществу с предложением подумать над этой темой и представить свои варианты. Очень важно, чтобы инициатива исходила от самих спортсменов и тренеров. Мы должны сохранять своё историческое наследие. Прежде всего, именно люди являются нашим наследием, образцом для наших детей, для всех нас», — отметил глава региона.

Сдача стадиона в Краснослободске намечена на июль, универсальный ФОК будет введён в эксплуатацию в декабре 2020 года.