Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM За минувшие стуки количество скончавшихся от COVID-19 в Ростовской области увеличилось на три человека. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За последние сутки умерли еще три человека с CОVID-19», — говорится в сообщении и уточняется, что это 80-летний и 61-летний мужчины, и 79-летняя женщина, имевшие хронические сопутствующие заболевания.

Также указывается, что в результате этого общее число летальных исходов в регионе стало 43 случая.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в области 184 человека заразились SARS-CoV-2 и потому их общее число теперь составляет 5 557. При этом 2 049 пациентов за время пандемии вылечились в регионе от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пермском крае от COVID-19 скончались ещё двое пожилых пациентов.