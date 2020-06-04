Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чувашии в результате заболевания COVID-19 скончался ещё один пациент. С начала пандемии в республике зарегистрировано 15 летальных исходов, сообщает региональное министерство здравоохранения на своей странице в «Инстаграмме».

По данным ведомства, 15-м умершим от COVID-19 пациентом стала жительница Чебоксар 1983 года рождения, которую 12 мая госпитализировали в БСМП.

«У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в релизе.

Всего в республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19, из них свободны 224. На 3 июня проведено 62 379 тестов на коронавирус у 5 6450 человек

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 июня (10:35 мск) в Чувашии выявлен 3231 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 83. Выздоровел 1431 человек, из них за последние сутки выздоровление отмечено у 62 пациентов с COVID-19.

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