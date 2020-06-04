Калуга, , 12:15 — REGNUM 91 новый положительный тест на коронавирус выявлен в Калужской области 4 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 4 тыс. 357 положительных тестов: 2511 человек находятся на лечении, 1812 человек выздоровели, 34 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (668), в Обнинске (527), в Боровском районе (241), в Малоярославецком районе (167), в Жуковском районе (160) и в Кировском районе (114).

Лечение в стационарах медицинских учреждений региона получают 1075 человек. На инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 22 человека, на неинвазивной — шесть, кислородная поддержка оказывается 511 пациентам. Число свободных мест в больницах для лечения людей с коронавирусной инфекцией — 963 (более 50%).

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