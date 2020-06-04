Вашингтон, , 11:53 — REGNUM В Соединенных Штатах с начала беспорядков полицейские задержали более 10 тыс. человек, сообщает 4 июня Associated Press.

Отмечается, что четверть от общего количества задержанных приходится на Лос-Анджелес, далее идут Нью-Йорк, Даллас и Филадельфия.

Большинство задержаний связано в том числе за нарушение комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки во многих крупных городах США начались из-за инцидента в Миннеаполисе, когда полицейский в присутствии очевидцев задушил при задержании чернокожего мужчину Джорджа Флойда, даже не пытавшегося сопротивляться. Видео произошедшего было заснято очевидцами и опубликовано в социальных сетях.

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