Москва, , 11:53 — REGNUM В России разработаны очень хорошие поправки к Конституции, касающиеся заботы о детях и семье, и я думаю, что они у всех вызовут большое одобрение — по-другому просто не может быть. Пандемия лишь подтвердила актуальность этих поправок: мы видим, что это не просто красивые и правильные слова, реальные действия государства. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила председатель Попечительского совета Российской Академии образования Ольга Васильева.

Эксперт также напомнила, что семья — это, прежде всего, среда, в которой маленький человек учится творить добро, это начало человеческой жизни, и привела в пример слова Льва Толстого: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».

"Если у вас нет семьи — считайте, что у вас нет ничего. С этим нельзя не согласиться, потому что каждый из нас понимает, что, действительно, начало всей нашей жизни — это всё-таки семья, это наши родственники, родители — с ними связана почти вся наша жизнь. Мы не знаем, будут ли ещё вирусы, возможны ли ещё кризисы, но для семей Конституция будет единой справкой на автоматическое получение помощи», — подчеркнула Ольга Васильева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Ольга Васильева, в частности, сказала, что понятие счастья неотделимо от понятия семьи, и что в этом направлении Россия делает очень много:

«В России идёт Десятилетие детства. Усилилась забота о детях с особенностями здоровья, о детях, которые имеют инвалидность, о детях, которые живут в нашей стране. Это — будущее нашей страны, главная забота и главная ответственность живущих сейчас».

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