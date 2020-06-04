Псков, , 12:00 — REGNUM В Псковской области 3 июня от осложнений, вызванных COVID-19, скончался врач-реаниматолог из города Опочки Алексей Поднебесный. Об этом 4 июня на своей личной странице в одной из социальных сетей сообщил псковский врач-анестезиолог Алексей Смолин. Последнее время он трудился в областном COVID-центре в Пскове.

В Псковской области умер от коронавируса врач-реаниматолог Алексей Поднебесный Фото: vk.com/alexsmolin

«В 22:50 остановилось сердце замечательного человека. Врача-реаниматолога Поднебесного Алексея Семеновича. Он умер, сражаясь за наши жизни, а свою сохранить не сумел, — написал Смолин. — Приехал в городскую больницу из Опочки, чтобы помочь нам бороться с короновирусом. Светлая ему память. Псковичи, помянем его добрым словом. Ещё на одного хорошего человека стало меньше».

Врач заболел 13 мая, а 21-го числа уже был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и переведен в реанимацию.

Смерть медика подтвердили и в областной администрации. Во время совещания губернатора Псковской области с медиками Михаил Ведерников выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося от коронавируса врача.

«От имени всех жителей области хочу выразить искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая ему память. Мы должны сделать всё, что защитить наших врачей от этого заболевания», — сказал губернатор.

Он добавил, что врач будет посмертно награжден медалью за заслуги перед Псковской областью.

Кроме того, на совещании были обнародованы результаты проверок комиссиями причин возникновения очагов заражения в медицинских учреждениях Псковщины. Выяснилось, что отдельные вспышки произошли из-за недобросовестного отношения к использованию СИЗ со стороны медиков.

«Это не дает нам возможности приступить к следующему этапу снятия ограничительных мер для того, чтобы экономика могла спокойно работать. Будем расценивать допущение таких очагов как преступную халатность», — заявил Ведерников.

В Псковской области за минувшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтвержденных фактов заражения в регионе достигло 1130 случаев.

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