Пермь, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

За сутки, на утро 4 июня, от COVID-19 умерли двое мужчин в возрасте 71 года и 79 лет.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 63 случая смерти пациентов, зараженных коронавирусом. Из них, по данным медиков, в 25 случаях пациенты умерли от COVID-19, а 37 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено 1 962 носителя SARS-CoV-2. Выздоровели 1 118 пациентов.

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