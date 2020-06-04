Курск, , 11:49 — REGNUM В Курской области 4 июня выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Всего зарегистрировано 3272 подтвержденных случая. Под медицинским наблюдением 1659 пациентов: 132 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 63 — в городском клиническом родильном доме, 90 — в Курской городской больнице № 6, четыре — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, шесть — в Железногорской городской больнице № 1.

Дома без симптомов заболевания находятся 1364 курянина с подтверждённым коронавирусом. Выписаны были 1598 пациентов, 15 человек скончались.

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