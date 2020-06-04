Ульяновск, 4 июня 2020, 11:45 — REGNUM В Ульяновской области за последние сутки выявлено 100 случаев коронавируса, также растёт число выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России
Данные оперативного штаба России
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По данным на 4 июня (10:35 мск), в Ульяновской области официально выявлено 2870 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 100. Выздоровел 861 человек, из них за последние сутки — 29 пациентов с COVID-19.

Умерли с начала пандемии 12 человек, новых летальных исходов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что 72% пациентов с коронавирусом продолжают лечение, что является самым высоким показателем среди регионов Приволжского федерального округа.

Подробнее: В Ульяновской области продолжают лечение 72% пациентов с COVID-19

3 июня власти также отмечали, что за последние сутки 330 человек взяты под медицинский контроль как контактные лица, при этом 470 человек сняты с контроля. Всего на контроле находились 4363 человека.

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