Москва, , 11:44 — REGNUM Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой реформы института органов опеки и попечительства с учётом мнения родительского и экспертного сообществ. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

«Первое, что нужно сделать, — это разработать концепцию реформирования с участием экспертов, общественных организаций, родительского сообщества, профильных министерств и ведомств — всех, кто работает сегодня, защищая семью и семейные ценности, чтобы на этой основе выстроить чёткие поэтапные шаги для изменения такого ключевого инструмента работы с семьёй», — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

По её словам, недавние случаи под Оренбургом и под Брянском показали «несовершенство работы органов системы профилактики».

Кузнецова подчеркнула, что защита семьи и её целостности должна стать главным приоритетом в рамках концепции реформы.