Москва, , 11:49 — REGNUM По числу посетивших Арктический регион туристов Россия занимает пятое место в мире. Об этом 4 июня заявил управляющий директор EastRussia, член Общественного совета при Минвостокразвития России Леонид Агафонов в ходе онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Россия по числу туристов в Арктическую зону находится на пятом месте в мире с 1,17 млн туристов. Причём половина приходится на деловых и спортивных туристов», — сказал Агафонов.

При этом туристические потоки распределены по Арктике неравномерно. На территории России наибольшая их доля — примерно половина от общего числа — приходится на Мурманскую область. Второе место по числу гостей занимает Архангельская область. Замыкает тройку лидеров Карелия, отметил Агафонов.

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