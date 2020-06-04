Омск, , 11:42 — REGNUM В Омской области на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Илья Иванович Зубов. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в областном правительстве.

Первые лица региона выразили соболезнования родным и близким ветерана.

«Все, кто знали Илью Ивановича, высоко ценили и безмерно уважали его за порядочность, силу воли и мужество, жизнелюбие и оптимизм», — подчеркнули губернатор Омской области Александр Бурков и председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский.

Илья Иванович Зубов родился 3 августа 1923 года в селе Орлово Тарского района в семье крестьянина. Состоял в Красной Армии с ноября 1941 года. Командовал отделением 28-й гвардейской отдельной разведывательной роты, затем был помощником командира взвода. Участвовал в боевых действиях в составе Ленинградского, Сталинградского, 4-го Украинского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Илья Иванович внёс личный вклад в разгром немецко-фашистских войск в Курской битве, при освобождении Севастополя, Прибалтики, Восточной Пруссии. Полный кавалер ордена Славы. Также награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны Омская область проводила на фронт 300 тысяч человек. Почти 152 тысячи из них погибли.

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