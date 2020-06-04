Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов поручил усилить контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в некоторых регионах республики, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.

Под председательством Тугжанова прошло заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. С докладом выступил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По его словам, ослабление карантинных мер привело к росту заболеваемости в Западно-Казахстанской, Кызыл-Ординской и Мангистауской областях. Тугжанов допустил усиление карантинных меры в указанных регионах.

Отметим, по состоянию на 4 июня в Казахстане выявили 12 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6240 человек, скончались 48 пациентов.