Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 июня, выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19

В больнице лечение получают 33 пациента, на дому изолированы (из-за отсутствия симптомов заболевания) 18 носителей SARS-CoV-2.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 1 962 случая заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост составил 2,7%. Коэффициент распространения коронавируса на 4 июня составляет 1,14 (на 3 июня — 1,24).

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