Псков, , 11:37 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июня сообщили в областном оперативном штабе

Общее количество подтвержденных фактов заражения в регионе, с учетом новых цифр, достигло 1130 случаев, из них 305 — в Пскове, 177 — в Великих Луках. Выздоровело за всё время 417 человек, в том числе 18 человек — за последние сутки.

Суточное количество заразившихся уменьшилось почти вдвое по сравнению с предыдущим днем, когда было выявлено несколько крупных вспышек коронавируса.

«Надеемся, что цифра снизится ещё в два раза, когда завершится эпидрасследование на «Великолукском мясокомбинате». В настоящий момент на предприятии более 40 выявленных случаев, и работа Роспотребнадзора продолжается», — прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети глава Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, за счет предприятия будет проверен на коронавирус весь полуторатысячный коллектив колбасного цеха.

Руководство комбината, а также администрации Плюсского района и Моринского психоневрологического интерната, где также произошли вспышки заболеваний, в ближайшие дни будет держать отчет перед областной властью.

«По итогам обсудим необходимость применения мер ответственности», — пообещал губернатор.

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