Орел, , 11:37 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, сообщил региональный оперативный штаб 4 июня.

За сутки выписаны с выздоровлением 89 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом. Один пациент с положительным тестом на коронавирус скончался.

Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 2 тыс. 528 случаев заражения, при этом более тысячи зарегистрировано в областном центре. Выздоровели 1 тыс. 363 человека. 28 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.