Чебоксары, , 11:36 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлены десятки новых носителей коронавируса. Также выросло число выздоровевших, зарегистрирован ещё один летальный исход. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба России Стопкоронавирус.рф

По данным на 4 июня (10:35 мск), в Чувашии выявлен 3231 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 83. Выздоровел 1431 человек, из них за последние сутки выздоровление отмечено у 62 пациентов с COVID-19.

Умерли с начала пандемии 15 человек, в том числе за последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

Отметим, что 2 июня в Чувашии закрыт детский санаторий «Лесная сказка», который с 3 апреля был переведён в режим обсерватора для лиц из группы риска. 3 июня здесь была проведена заключительная дезинфекция, и лагерь готовится принять первых отдыхающих. В первую смену ожидается заезд около 300 человек. В режиме обсерватора продолжит работу подразделение санатория «Алый парус», где в настоящее время под наблюдением находятся 12 человек.

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