Вашингтон, , 11:36 — REGNUM Соединенные Штаты направили в Россию самолет со второй партией аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 4 июня сообщили в посольстве США в Москве.

«В это трудное время Америка вместе с народом России», — говорится на странице дипмиссии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая военно-транспортным самолётом ВВС США в России были доставлена 50 аппаратов ИВЛ, которые Вашингтон предложил безвозмездно передать Москве в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Ожидается, что в рамках второй партии в Россию будут доставлены ещё 150 американских аппаратов.

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