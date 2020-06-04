Майкоп, , 11:40 — REGNUM Подпольную нарколабораторию обнаружили сотрудники полиции в Тахтамукайском районе Адыгеи. Ее организатор задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Полицейские получили информацию, что 27-летний житель района хранит запрещенные вещества. В ходе обыска в его частном доме было установлено, что он производит синтетические наркотики. Для этого подозреваемый использовал профессиональное химическое оборудование, а также специальные материалы, реактивы, измерительные приборы, средства для упаковки и прочее.

Правоохранители изъяли пять свертков с расфасованными веществами. Эксперты-криминалисты выяснили, что в них находилось наркотическое средство «мефедрон» массой более 470 граммов. По версии полицейских, задержанный планировал распространять его через закладки. Отмечается, что злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.