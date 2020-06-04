Уфа, , 11:40 — REGNUM Характер распространения коронавируса изменился в Башкирии. Об этом 4 июня сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на министра здравоохранения республики Максима Забелина.

По его словам, ранее заражение происходило в большинстве своем в общественных местах. В настоящее время специалисты регистрируют заражения внутри семей.

По словам Забелина, семейные очаги инфицирования могут быть связаны с возвращением вахтовиков, у которых инфекция протекала бессимптомно. Заражаются пожилые люди. Специалисты фиксируют семейные очаги заражения, по сценарию Дагестана.

Отмечается, что у пенсионеров COVID-19 зачатую протекает в тяжелой форме. В последние дни в Башкирии регистрируют заражения, которые происходили в основном при контакте с родными людьми, которые инфекцию переносили бессимптомно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курганской области выявлено девять новых носителей коронавируса