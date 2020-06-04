Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM Особую питательную среду, в которой вирус может сохраняться до трех дней, для более точной диагностики и изучения вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, создала компания НПП «Биочип» — резидент технопарка «Анкудиновка». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Руководитель компании Святослав Зиновьев рассказал, что существующие среды позволяют существовать вирусу около суток. Новая субстанция воссоздает химический состав жидкостей организма человека, что позволяет продлить жизнь вируса.

Созданная питательная среда позволяет сохранять вирус даже после длительной транспортировки в течение трех дней, что позволит врачам из разных учреждений полноценно изучать SARS-CoV-2.

Представители компании «Биочип» безвозмездно передали «Нижегородской областной фармации» 1000 единиц такой питательной среды для работы с данными пациентов, у которых имеются подозрения на заражение коронавирусом.