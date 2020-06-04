Курган, , 11:32 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 4 июня зарегистрировано 268 заразившихся SARS-CoV-2. Из них выздоровели 147 человек, одна пациентка скончалась.

В Курганской области. напомним, до 15 июня действует масочный режим, требуется соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра между людьми, дезинфицировать и мыть руки.

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