Кито, , 12:05 — REGNUM Жёлтая фаза «эпидемиологического светофора» началась 3 июня в столице Эквадора Кито, что означает возобновление коммерческой деятельности после санитарных запретов. Об этом сообщает издание Comercio.

Замминистра общественного контроля и безопасности Эквадора Гильермо Родригес рассказал об итогах проведенных проверок и исследований. Среди граждан, по его словам, стали формироваться привычки биобезопасности.

Запреты на коммерческую деятельность действовали 78 дней. Теперь в Кито возобновили формальную и неформальную торговлю, при этом частным компаниям разрешено работать на 50% мощности. В автобусах — вдвое меньше пассажиров, кафе и рестораны могут принимать 30% посетителей, работают такси.

В Кито по-прежнему действует комендантский час, массовые мероприятия недопустимы.

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