Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM Неизвестные злоумышленники сняли и разбили мраморную плиту с надписью «Дети войны» с памятника, установленного семь лет назад на проспекте Непокоренных, в непосредственной близости от Пискарёвского мемориального кладбища в Петербурге. Об этом 4 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе администрации Калининского района Санкт-Петербурга.

Вандалы повредили памятинк «Дети войны». Елена Молчанова. © ИА REGNUM

«Об акте вандализма сообщили в правоохранительные органы, восстановление уже начали, закончим к выходным», — отметили в администрации района.

Торжественное открытие памятника состоялось 6 мая 2013 года. Памятник «Дети войны» был создан по инициативе Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда и установлен недалеко от Пискаревского мемориального кладбища, на пересечении проспекта Непокоренных и Меншиковского проспекта. Автор проекта — скульптор и архитектор Владимир Шплет.

Напомним, 24 мая компания троих молодых людей устроила на Якорной площади в центре Кронштадта «пикник», использовав в качестве «мангала» мемориал с Вечным огнем, возведенный над братской могилой нескольких сотен рабочих и матросов. Вандалы были задержаны, однако суд отказал следствию в их аресте. Расследование продолжается.

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