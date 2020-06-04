Тверь, , 11:29 — REGNUM 65 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением за последние сутки в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 4 июня. Всего после коронавируса в регионе уже вылечились 1 тыс. 294 человека.

Статистика по ситуации с коронавирусом в Тверской области на 4 июня Пресс-служба правительства Тверской области

За последние сутки в Тверской области подтверждено 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«Выявляемость растет за счет развития в Тверской области диагностической базы. В регионе увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. На коронавирус в регионе обследовано уже 70 160 человек, за последние сутки — 1603», — пояснили в региональном оперштабе.

Всего в регионе на 4 июня подтверждено 1 тыс. 804 случая заражения коронавирусом. Из больниц с выздоровлением выписаны 1 тыс. 294 человека. 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.