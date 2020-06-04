Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области более 600 жителей, получившие положительный результат теста на SARS-CoV-2, госпитализированы. В настоящее время госпитали, развёрнутые для пациентов с коронавирусом, заполнены почти на 23%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 4 июня.

«Лечение в стационарах получает 601 пациент. Загруженность подготовленного коечного фонда составляет 22,6%. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 28 человек», — уточнили в региональном правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения SARS-CoV-2 и три летальных исхода среди пациентов «ковидных» госпиталей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области скончались ещё три пациента с коронавирусом