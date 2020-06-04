Москва, , 11:32 — REGNUM Количество летальных исходов от COVID-19 на территории России за последние сутки составило 169 случаев. Об этом 4 июня свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также указывается, что в результате этого общее число смертей от COVID-19 в стране составило 5 384.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие 24 часа в России было зафиксировано 8 831 новый случай заражения SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество стало составлять 441 108.

При этом за этот же период в стране 8 666 человек вылечилось от COVID-19 и их общее число достигло 204 623.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число проведённых на территории России тестов на коронавирус на данный момент составляет свыше 11,7 млн.

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