Екатеринбург, , 13:38 — REGNUM Свердловский министр образования Юрий Биктуганов рассказал о графике проведения Единого государственного экзамена в регионе. Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции.

23 июня 2020 года пункты проведения ЕГЭ протестируют региональные власти, 24−25 июня — федеральные. 29−30 июня пройдёт пробный ЕГЭ. С 3 июля начнутся уже экзамены по конкретным предметам.

3 июля будут сдаваться география, информатика и литература, 6 и 7 июля — русский язык, 10 июля — математика (профильная), 13 июля — физика и история, 16 июля — химия и обществознание, 20 июля — письменная часть по иностранному языку, а также биология. А 22 и 23 июля — устная часть по иностранному языку. 24 и 25 июля станут резервными днями для тех, кто не смог сдать экзамен в основные даты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России отменили сдачу ОГЭ в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: По аттестату или собеседованию: как будут набирать в колледжи без ОГЭ

Читайте развитие сюжета: В Свердловской области разрешат сдавать ЕГЭ без масок и перчаток