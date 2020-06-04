Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 4 июня выявили 1201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 44 115 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявлено 319 новых носителей коронавируса, в Башкирии — 107, в Ульяновской области — 100, в Саратовской области — 94, в Пензенской области — 84, в Чувашии — 83, в Кировской и Самарской областях — по 63, в Оренбургской области — 56, в Удмуртии — 52, в Татарии и Пермском крае — по 51, в Марий Эл и Мордовии — по 39.

С учетом новых данных общее число подтверждённых в Нижегородской области случаев заражения коронавирусом достигло 11 169, в Башкирии — 3608, в Саратовской области — 3457, в Татарии — 3402, в Чувашии — 3231, в Ульяновской области — 2870, в Самарской области — 2833, в Пензенской области — 2669, в Оренбургской области — 2141, в Мордовии — 2051, в Кировской области — 1967, в Пермском крае — 1962, в Марий Эл — 1933, в Удмуртии — 822.

Полностью выздоровели, переболев COVID-19, 22 498 жителей Поволжья, за последние сутки выписаны 1008 человек. Таким образом, выздоровели более 50,9% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне COVID-19 от обострения хронических заболеваний 349 человек, за минувшие сутки скончались 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июня всего в России подтверждено 441 108 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 8831 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 204 623 жителя России, за сутки выписаны 8666 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 46,4% граждан. 5384 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 169 — за последние сутки.

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