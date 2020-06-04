Москва, , 11:25 — REGNUM В России за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 8666 человек, общее число выздоровевших составило 204 623. Об этом 4 июня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки выписаны 8 666 человек. За весь период выписаны 204 623», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписали 3061 человека, в Московской области — 566, Санкт-Петербурге — 364, Северной Осетии — 305, Ингушетии — 227.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 8831 случай заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 441 108 случаев заражения новым вирусом, произошло 5384 летальных исхода.

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