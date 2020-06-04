Петропавловск-Камчатский, , 11:29 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM после публикации о вопиющем нарушении руководством «Камчатской краевой больницы им. А.С. Лукашевского» прав медсестры Елены Толстовой, которая заражена коронавирусом, но не получает ни лечения, ни допвыплат, позвонил врио главы Камчатки Владимир Солодов. Он заверил, что берёт на личный контроль ситуацию с медработником.

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Владимир Солодов сообщил, что поручил врио заместителя председателя правительства Камчатки Виктории Сивак до конца сегодняшнего дня разобраться в ситуации и доложить ему.

«Все гарантированные президентом выплаты медсестре, работающей с коронавирусными пациентами, должны быть выплачены в полном объёме», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, медсестра хирургического отделения Камчатской краевой больницы Елена Толстова заражена коронавирусом. КТ показало у неё пневмонию. Но женщина не госпитализирована, лечение ей не назначено. Никаких выплат ни как медик, работающий в условиях пандемии, ни как медик, заражённый коронавирусом, Елена не получила. О невыплате им стимулирующих надбавок за работу в условиях пандемии сообщили и другие медсёстры краевой больницы. Как следует из приказа главврача больницы Андрея Кислякова, он вознамерился прямо нарушить распоряжение президента и выплачивать медикам допвыплаты «за фактически отработанное время».