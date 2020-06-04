Казань, , 11:28 — REGNUM В Татарии 4 июня подтвердился 51 новый случай заражения SARS-CoV-2. Всего с момента наблюдения числятся носителя коронавируса 3402 человека, выздоровели 3130 пациентов, за сутки — 139 человек. Скончались с начала пандемии 10 пациентов. Количество летальных случаев уже несколько дней остается неизменным, информирует республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Из числа новых зараженных коронавирусом в стационары госпитализированы 18 пациентов, 33 — получают помощь на дому. Все новые случаи заражения контактные.

Больше всего выявили носителей коронавируса среди жителей Казани — 26 человек, в Набережных Челнах — 16 жителей. По возрасту пациентов: до 18 лет — один, от 18 до 30 —шесть, от 30 до 50 — 15 человек, от 50 до 60 — 16 жителей, от 60 до 70 — шесть человек, от 70 до 80 лет — семеро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии 3 июня носителями коронавируса числились 3351 человек.

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