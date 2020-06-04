Новосибирск, , 11:21 — REGNUM Во всех регионах Сибирского федерального округа в первые три месяца текущего года, по предварительным данным Новосибирскстата, наблюдался спад рождаемости.

«По итогам первых трёх месяцев 2020 года в округе родилось 40,8 тыс. младенцев, что на 2,9 тыс. (на 6,7%) меньше, чем в январе — марте 2019 года, — уточняет региональный орган статистики. — Наибольшее снижение числа новорожденных зафиксировано в Томской области (на 12,6%)».

Так, я января по март 2020 года в Республике Алтай родилось 734 младенца, Туве — 1445 человек, Хакасии — 1268, Алтайском крае — 4838, Красноярском крае — 7014, Иркутской области — 6597, Кузбассе — 5523, Новосибирской области — 6732, Омской области — 4299, Томской области — 2330.

Всего в Сибирском федеральном округе родилось 40 780 младенцев.