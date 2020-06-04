Стокгольм, , 11:18 — REGNUM Сегодня, 4 июня, состоялся выход последнего контентного обновления для шутера Battlefield V. Об этом сообщается на официальном форуме проекта.

В обновлении геймеров ожидают: две новые карты, 16 солдат, девять видов оружия, шесть видов транспорта, пять гаджетов и три гранаты. Оно уже доступно на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, Batltefield V — это популярный шутер от первого лица, разработанный шведской компанией Dice. Его релиз состоялся в ноябре 2018 года.

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