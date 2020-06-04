Калининград, , 11:16 — REGNUM За последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Это уже вторые сутки, когда прирост ниже 40−50 новых случаев, которые ежесуточно фиксировались последние недели.

Среди подтверждённых случаев коронавирусной инфекции пять выявлены без клинических проявлений, 18 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 16 из них диагностирована пневмония (в том числе у одного тяжелая форма).

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 июня обследовано 56 879 человек, из них выявлено 1 665 случаев заражения (718 человек выздоровели), умерли 29, остаются под медицинским наблюдением 4 579 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.