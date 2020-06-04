Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге в четверг ожидается непогода, которую в город на Неве принесет циклон. Ожидается, что за сутки в городе выпадет 8−13 мм осадков, или около пятой части июньской нормы, которая составляет 58 мм. Об этом 4 июня сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в четверг, 4 июня, погоду в Санкт-Петербурге будет формировать северная периферии частного циклона, центр которого в середине дня окажется над Новгородской областью. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой и вызовет дожди.

«По нашим расчетам в Северной столице выпадет 8−13 мм осадков, или около пятой части июньской нормы, которая составляет 58 мм», — заявил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет составлять +15…+17°, в Ленинградской области +14…+19°. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Брызнут первые дожди»: в Петербурге погода возвращается к норме