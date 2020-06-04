Москва, , 11:16 — REGNUM Каждый пятый житель России вообще не планирует посещать кинотеатры, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, сразу после их открытия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди пользователей проектом «Кино Mail.ru».

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При этом большинство респондентов (46%) готовы пойти в кино сразу же после их открытия и для 29% из них не важно, будут ли залы соблюдать надлежащие санитарные нормы. Остальные 17% признались, что приобретут билет на киносеанс только при условии их соблюдения.

«Ещё 29% респондентов потенциально готовы к походу в кинотеатры, но предпочитают переждать еще пару месяцев после их массового открытия», — говорится в сообщении на сайте проекта.

Почти 90% их тех, кто все же отправится в кино сразу, выразили готовность соблюдать новые меры санитарной безопасности, при этом большинство считает, что такие меры не должны быть «слишком жесткими и трудновыполнимыми».

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В качестве основной причины отказа посещать кинотеатры после карантина оказалась возможность смотреть фильмы онлайн (30% опрошенных). При этом 22% респондентов признались, что не готовы ходить в кинотеатры, потому что опасаются за свое здоровье.

Добавим. Что участие в опросе, который проводился с 28 мая по 1 июня, приняли более 11 тыс. пользователей проекта Кино Mail.ru

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что учреждения культуры, в том числе кинотеатры, смогут вернуться к работе только при условии соблюдения жёстких мер противовирусной безопасности. По его словам, планируется, что кинотеатры возобновят свою работу уже в середине июля 2020 года. Примерно в это же время откроют свои двери для посетителей музеи.