Тула, , 11:15 — REGNUM Два пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Тульской области, сообщили 4 июня в региональном оперативном штабе.

«Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 51 и 58 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Заокского района», — говорится в сообщении.

Всего в регионе число летальных случаев среди пациентов с положительными тестами на коронавирус на 4 июня достигло 44. Общее число заразившихся составляет 4 тыс. 293 человека.