Кэри, США, , 11:13 — REGNUM Epic Games вновь отложила выход третьего сезона «королевской битвы» Fortnite. Об этом 3 июня сообщалось на официальном сайте компании.

Разработчики отложили старт третьего сезона из-за протестов и беспорядков в США. Теперь геймеры получат доступ к новому контенту только 17 июня 2020 года.

Ранее Epic Games уже несколько раз переносила старт третьего сезона Fortnite. Станет ли новая дата окончательной — пока неизвестно.

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